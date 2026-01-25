Sabor crocante desde el mar: Esta es la irresistible ruta del Pan con Pejerrey

Es uno de los desayunos más refrescantes y saludables para el verano, el clásico pan con pejerrey que es uno del sándwich más emblemático de la gastronomía de la costa peruana.

Este apetitoso y arrebozado pan se prepara con filetes de pejerrey fresco, conocidos por su alto valor nutricional en calcio y fósforo.

Su método de preparación más clásico consiste en pasar el pescado por una mezcla de harina y huevo, a veces con un toque de cerveza rubia o agua con gas para lograr una textura más inflada y crocante.

Sabor crocante en el desayuno

En esta crónica de Al Sexto Día, recorramos la irresistible ruta del pan con pejerrey en Perú destaca por sus sabores crocantes y marinos, concentrándose principalmente en el Callao, Chorrillos y Miraflores.

Lugares icónicos como Don Yuspe en La Punta, Vicio Marino en Barranco, Carbone en Lima Centro y el Mercado de Chorrillos ofrecen este desayuno tradicional de pescado frito en pan, con más de 25 años de tradición en algunos casos.