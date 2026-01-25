Viva una original fiesta en el “Pueblo del Ceviche” desde Zarumilla

En esta ruta culinaria llegamos hasta Tumbes, específicamente a Zarumilla que se consolida como uno de los epicentros del sabor en el norte peruano.

En este viaje conoce el llamado "Pueblo del Ceviche", donde la provincia celebra sus festividades con ferias gastronómicas donde el ingrediente estrella es la Concha Negra, extraída directamente de los Santuarios Nacionales Los Manglares de Tumbes.

El sabor del norte

En esta crónica de Al Sexto Día, disfrutemos del ceviche tumbesino original, que es una variante distintiva del norte de Perú, caracterizada por el uso de insumos propios de los manglares de Tumbes.

Acompañemos a nuestra reportera Anita Alvarado para disfrutar de nuestro plato bandera en una celebración especial a orillas del mar en su versión de ceviche de conchas negras, valorado por su intenso sabor y propiedades afrodisíacas.