Belleza y ritmo: Buscando a las nuevas chicas de La Movida

En el mundo de la televisión un espacio marcó una época a finales de los años 90, nos referimos a “La Movida de los Sábados”, el programa de entretenimiento y música de Panamericana Televisión que puso a bailar a varias generaciones y dejó huella en la música popular, por sus recordadas bailarinas.

Las bailarinas de "La Movida de los Sábados" fueron un grupo de jóvenes talentos que iniciaron su carrera en la televisión peruana a finales de los 90, en el popular programa de cumbia conducido por Janet Barboza por las pantallas de Panamericana Televisión.

Cumbia y belleza para todos

Entre las figuras más reconocidas que pasaron por su ballet destacan Maricarmen Marín, Karen Dejo, Evelyn Vela y Michelle Soifer, quienes luego se consagraron en el medio artístico.

En esta crónica de Al Sexto Día sea testigo de la búsqueda de las nuevas chicas de La Movida a nuestro estilo, ful diversión y música en este sábado de verano.