Conozca a “Makakilo”: El perro rescatista más surfer de San Bartolo

Los socorristas caninos son perros, generalmente de razas grandes y fuertes como Terranova o Labrador, entrenados para rescatar personas en apuros en el mar.

Estos canes operan como parte de un binomio con un socorrista humano, ayudando a remolcar bañistas a la orilla, siendo capaces de auxiliar hasta 6 personas simultáneamente

En nuestro país un can llamado “Makakilo” que se ha convertido en una celebridad en el balneario de San Bartolo, por su destreza para surfear y su entrenamiento como socorrista canino.

Este perro de raza boxer es el compañero es Domingo Pianezzi, un reconocido instructor de la escuela de surf Kalani Home en San Bartolo y está entrenado específicamente para el salvamento marítimo.

“Makakilo” utiliza un chaleco salvavidas especial y es capaz de ayudar a bañistas en peligro, sirviendo como soporte para que puedan mantenerse a flote y ser remolcados a la orilla.

El primer perro surfer peruano canino

Además de sus tareas de rescate, este can participa en exhibiciones y es considerado uno de los principales exponentes del surf con mascotas en el país, demostrando un equilibrio excepcional sobre la tabla.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca la historia del llamado el "Baywatch perruno" que siempre está vigilante en la playa y siempre listo para entrar al mar ante cualquier emergencia.