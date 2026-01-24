Disfruta un Full Verano con la mejor juerga extrema en el sur

Llegó el verano y que mejor que pasarla bien cerca al mar y para esto solo basta ir al sur de Lima y listo tendremos sol, playa, juerga y por las noches fiesta y muy extremas para combatir las altas temperaturas de la temporada.

Al sur de Lima puedes encontrar todo lo que necesitas para vivir una experiencia refrescante en los mejores balnearios donde los tragos y la mejor música ponen a punto las noches.

Juerga extrema y bajona

Y es que si estás buscando el lugar perfecto para pasarla bien Punta Hermosa puede ser tu destino.

En esta crónica de verano de Al Sexto Día, conozca como las noches de verano al sur de Lima, donde hasta las llamadas “bajonas” ras una noche de juerga son extremas.