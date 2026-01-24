Al Sexto Día

24/01/2026

El ceviche a la chalaca de Laura Spoya y “Cachay”: Experiencia culinaria en la Isla de Gilligan

Acompañe a la “Fina con Esquina” que junto a “Cachay” prepararan un tradicional ceviche peruano tras una aventura en el mar.



En el primer puerto del Callao, puedes encontrar la llamada “Isla de Gilligan” que se encuentra en La Punta, detrás de unas formaciones rocosas, y es un destino popular para disfrutar de un ambiente relajado y gastronomía marina al mejor estilo de los chalacos.

Esta isla está ubicada frente a las costas de La Punta y para llegar, debes dirigirte al Parque El Delfín o Parque Ramón Valle Riestra y desde allí, puedes tomar un bote que te llevará a la isla por aproximadamente S/ 15 soles por persona.

Ceviche en el mar

Hasta este lugar emblemático del Callao, llega Laura Spoya acompañada del cómico “Cachay” para vivir la experiencia culinaria del en Isla de Gilligan y prepara un ceviche al estilo Callao.

En esta imperdible crónica de Al Sexto Día, acompañe a la “Fina con Esquina” que junto a “Cachay” prepararan un tradicional ceviche peruano tras una aventura en el mar de La Punta, un encuentro que resalta la gastronomía llena de humor y sabor.


Temas Relacionados: CachayCevicheEntretenimientoLa PuntaLaura Spoya

También te puede interesar:

BANNER LATERAL ENERO2026 3