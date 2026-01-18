Dulzura y sabor: Conozca el ceviche de la "Candy Peruana" que la rompe en SJL

Nuestro ceviche es el plato bandera de la gastronomía de Perú, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2023 y aunque es un plato super conocido, siempre nos sorprende por que se prepara de muchas maneras, logrando siempre el mismo efecto, gustarnos más.

En el distrito de San Juan de Lurigancho, una emprendedora encontró la manera preparar y vender este plato bandera de una manera muy peculiar, al estilo anime.

El sabor de Candy

Se rata de Jessica Valdez que tiene una cevichería familiar en el Mercado 1 de septiembre y es conocida por todos como la "Candy Peruana”.

Muy cerca de la estación Bayóvar, la "Candy Peruana” prepara ceviche y otros platos marinos con sazón tradicional en un puesto pequeño pero popular, mostrando su faceta culinaria que combina con el cosplay, ganando muchos seguidores.

Conozca a la "Candy Peruana” que atiende personalmente a los clientes, entregando los platos con su humor y con característico estilo como solo lo haría el personaje de Candy.