Solo en Perú: Así es la practica del “Mayahuasca” una forma terapéutica alternativa

En la búsqueda de una vida plena, los rituales naturales para la salud son una buena alternativa, estos combinan prácticas físicas y mentales, como una rutina matutina con hidratación y ejercicio ligero, el uso de hierbas para fortalecer la mente y atraer bienestar, todos enfocados en el autocuidado, la conexión cuerpo-mente y la eliminación de negatividad.

En nuestro país, existe una forma terapéutica alternativa llamada el “Mayahuasca”. Esta alternativa se práctica en un centro de medicina ancestral ubicado en Chaclacayo, en un espacio dedicado a experiencias espirituales y terapéuticas que utilizan la ayahuasca como herramienta central de sanación.

La "medicina del corazón"

La base de sus rituales es la ayahuasca, un brebaje milenario de la Amazonía preparado con la liana Banisteriopsis caapi y hojas de Psychotria viridis (chacruna).

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca como esta alternativa terapéutica usa el potencial de la ayahuasca, que es una bebida psicodélica, para sanar el cuerpo y el alma, fomentando la fraternidad y la conexión con la naturaleza.