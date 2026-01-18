Estas son las calles con nombres de doble sentido en la capital

En nuestra capital, podemos encontrar varias calles con nombres curiosos y de doble sentido, como la Calle de las Divorciadas, la Calle Concha, el Jirón de los Afligidos (antes), y la famosa Calle Las Cucardas, que popularizó el prostíbulo del mismo nombre.

Estos peculiares nombres de calles provienen de leyendas, sucesos históricos o características de la época virreinal, reflejando la historia y costumbres de la ciudad.

Raros nombres

Estos nombres reflejan la riqueza histórica y cultural de la capital peruana, aunque muchos han cambiado, permanecen en la memoria popular.

En esta crónica de Al Sexto Día demos un paseo por estas calles como la de las Divorciadas, donde se dice que en esta ella vivían mujeres divorciadas en el pasado, generando el nombre peculiar o la calle Concha donde cuenta la historia vivía la familia de los marqueses Concha, pero su sonido evoca otras connotaciones, que arranca más de una sonrisa.