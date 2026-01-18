¡Peruvian Challange! Extranjero conoce el sabor de las polladas en Lima

Las polladas en nuestra capital nacieron en los años 80, durante una la fuerte crisis económica y social de aquellos tiempos, como una forma ingeniosa de recaudar fondos para necesidades familiares o comunitarias.

Las polladas consisten en vender porciones de pollo aderezado con ají panca y servido con papas y ensalada, convirtiéndose en una tradición de ayuda mutua y fiesta popular que se consolidó en los 90, fusionando gastronomía criolla y música.

¿Cómo es una pollada en nuestra capital?

En la actualidad, la tradición de las polladas ha evolucionado desde eventos benéficos barriales hacia formatos de restaurantes especializados y servicios de catering profesional.

En esta crónica de Al Sexto Día, acompañemos a este extranjero que por primera vez llega a nuestra capital para disfrutar de una pollada y aceptará el reto de la popular “Negra Petróleo”, ¿Arrugará el gringo?