Desde Venezuela conozca a Moisés: El gigante "Inca Margarito" del Centro de Lima

Su nombre es Moisés y es un migrante venezolano que se gana la vida en el Centro de Lima vestido de Inca, recordando a Margarito Machacuay, el hombre más alto del Perú en los 90.

Este venezolano tiene 2.30 metros de estatura y se caracteriza como un Inca gigante causando asombró en las calles de Lima, donde es conocido como el "nuevo Margarito".

El "Inca Chamo” y su historia

En esta crónica de Al Sexto Día, nos revela como es su dura vida y cómo fue su adaptación en el Perú tras migrar de Venezuela, y como ahora todos los conocen como el "Inca Chamo”, convirtiéndose en un personaje icónico y querido en las calles del Centro de Lima, por su simpatía y gran estatura.