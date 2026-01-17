¿Disecarías a tu mascota que falleció?: La Taxidermia serán una manera de mantenlo a tu lado

Se conoce como taxidermia al arte y la técnica de preparar, disecar y montar animales muertos para conservarlos con una apariencia realista, como si estuvieran vivos.

El término proviene de las palabras griegas "taxis" (arreglo o colocación) y "dermis" (piel) y la taxidermia es fundamental para crear colecciones en museos de historia natural y centros educativos, permitiendo el estudio y la observación de especies que de otro modo solo se verían en libros.

En los últimos años, esta técnica ha dado un importante salto y ha llegado hasta las casas, con las mascotas que dejaron este mundo.

Ofrece consuelo a los dueños

La taxidermia en mascotas es una práctica de conservación post-mortem que diseca y monta el cuerpo de un animal fallecido para que luzca como si estuviera vivo, buscando ofrecer consuelo a dueños que desean mantener una presencia física de su compañero.

En esta crónica de Al Sexto Día conozca más sobre este proceso complejo que debe hacerse poco después de la muerte para resultados realistas y aunque genera debate ético y emocional, ya es una práctica muy solicitada en nuestra capital.