"La Piñata" del vóley y la jugaba que lo hizo viral

En estos tiempos conocemos como viral a cualquier contenido (video, imagen, meme o artículo) que se difunde de forma exponencial y masiva en un periodo muy corto.

La definición de viralidad ha evolucionado de los simples recuentos de vistas a la integración cultural; hoy se considera viral aquello que no solo se ve, sino que genera conversaciones profundas y contenido creado por los propios usuarios.

La “Piñata” y sus secretos

Esta es la historia de Juan Marconi, conocido popularmente como "La Piñata", quien se hizo viral con una jugada de vóley.

A sus 56 años, es integrante del equipo "Divas del Norte" y se ha convertido en influencer gracias a su estilo de juego único y humorístico en las canchas.

Se hizo muy conocido por su peculiar "saque de espaldas" en partidos de vóley y sus piruetas durante juegos de exhibición donde se destaca por su gran capacidad de salto, alcanzado los 2.45 metros en su juventud.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca el "Vóley con Huevos", una modalidad de voleibol de exhibición y entretenimiento donde "La Piñata" deja huella con su estilo.