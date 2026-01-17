Este es el secreto de Marcelino: El hombre más longevo del Perú

La longevidad humana es la duración de la vida, influenciada por la genética, pero mayormente por un estilo de vida que incluye una dieta sana, ejercicio, no fumar, no alcohol, que junto a factores ambientales no solo otorgan más años sino también calidad de vida, con una vejez plena y activa.

En nuestro país, Marcelino Abad Tolentino, es la prueba de ello, con sus 125 años de vida. Nació el 5 de abril de 1900 por lo que es considerado el hombre más longevo del Perú, su secreto es una vida rural, alimentación natural y sin hijos.

Una vida sin problemas

Marcelino quedó huérfano a los 7 años y vivió una vida solitaria y ermitaña, trabajando en el campo y sin casarse, pero este adulto mayor atribuye su salud a una dieta rica en frutos y alimentos de la tierra, y a una vida tranquila.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca su historia que ha generado gran expectativa y lo presenta como símbolo de vitalidad, habiendo vivido más de un siglo y presenciado 32 gobiernos y dos guerras mundiales.