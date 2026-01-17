Las jergas de ahora vs. las de ayer: La comunicación en tiempos modernos

Conocemos, desde siempre, a las jergas como esa clase de lenguaje especializado o informal que usan grupos sociales, profesionales o de amigos para comunicarse entre sí, creando un código propio que puede ser difícil de entender para los ajenos al grupo.

Este tipo de comunicación funcionan para identidad, humor y comunicación eficiente entre grupos de hasta de profesionales desde médicos, abogados o en marco social sociales entre jóvenes y estudiantes.

Las llamadas jergas, nacen de la creatividad lingüística, acortamientos, metáforas y siempre están evolucionando constantemente, por eso las jergas de ahora son tan diferente las de ayer y por consecuencia a las de mañana.

La comunicación de hoy

En los actuales días, las jergas de hoy reflejan la rapidez de la era digital, naciendo y muriendo en redes sociales, con términos como “XD” o "stokear" (investigar en redes), mientras que las de ayer, como "chévere", “Manyas” o "pata", se establecieron más lentamente, evolucionando a expresiones como "mood" o "random" para describir estados y situaciones de forma concisa.

En esta crónica de Al Sexto Día, un análisis de las jergas de ahora vs las de ayer y como estas han creado una brecha generacional que acelera la comunicación, pero acorta la vida útil de los modismos.