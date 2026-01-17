Conozca al “Dj móvil”: Te lleva la fiesta a todos lados y a bajo costo

Entre curiosidades y emprendimientos, su nombre es Michael y es conocido como el "DJ Móvil" que se hizo viral por llevar fiestas a playas y calles de toda la capital con su ingenioso equipo de sonido portátil, lo que se puede llamar como la que con él hace que la música y la alegría llegue a todos lados.

En exclusiva para las cámaras de Al Sexto Día, Dj Michael cuenta que la idea surgió durante la pandemia para animar a la gente, ofreciendo entretenimiento móvil a bajo costo para eventos paro principalmente para arrancar sonrisas en momentos tan oscuros con el Covid-19 amenazando a todos.

¿Te imaginas tener un Dj privado a bajo costo?

En esta crónica a todo ritmo, conozca como este emprendedor, conocido por su original propuesta de animación, lleva alegría con su equipo inalámbrico y se puede movilizarse por diferentes lugares armando verdaderas fiestas.

Todos a bailar con el "DJ Móvil" que arma la fiesta en playas, centros comerciales y campamentos, llevando música y alegría con este ingenioso emprendimiento.