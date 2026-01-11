¿Caldo de Gallina en matrimonios pitucos? Así es la nueva moda gastronómica

El caldo de gallina es uno de los platos más emblemáticos y reconfortantes de la gastronomía peruana, valorado tanto por su sabor intenso como por sus propiedades revitalizantes.

Cuenta la historia que este plato se popularizo en nuestro país desde que las gallinas llegaron al Perú en el siglo XV con la conquista española.Sus primeras menciones literarias datan del siglo XIX (1858 y 1877).

El caldo de gallina se popularizó masivamente entre 1920 y 1980 debido a las migraciones del campo a la ciudad, convirtiéndose en un plato básico en mercados como el Mercado Mayorista de La Victoria en la década de 1950.

Tendencia y son la sensación de las bodas

Este delicioso plato, conocido popularmente como "levanta muertos", ideal para combatir el frío, recuperar energías tras una jornada laboral o después de una noche de fiesta, ya que entre sus beneficios aporta vitaminas (A, B, C) y minerales como el hierro, fortaleciendo el sistema inmunológico.

En esta crónica de Al Sexto Día, una sabrosa aventura culinaria con el caldo de gallina en las bodas, que es parte de las populares "bajonas", brindando alimento reconfortante y abundante a los invitados, especialmente al final de una larga fiesta, para que sigan disfrutando.