¿Recuerdas estos potajes?: Este es el ranking de las tradiciones culinarias en peligro

En esta edición de Al Sexto Día, por lo mejor de la gastronomía peruana hacemos un recorrido por el " ayer" que abarca potajes y dulces que tienen sus raíces en las épocas prehispánica y colonial.

Muchos de estos platos han evolucionado o se han vuelto joyas escasas que solo se encuentran en dulcerías tradicionales y conventos.

Potajes de Antaño

Muchos de los platos que hoy consideramos clásicos surgieron como soluciones creativas durante la época colonial o tienen bases milenarias como el recordado “San Pedro y San Pablo”, un plato criollo hoy casi olvidado, mencionado en recetarios de inicios del siglo XX, similar a lo que en otros países se conoce como "moros y cristianos". Otra de las recetas antiguas rescatadas de libros históricos que han caído en el olvido era el llamado Copa de Pichones,

Y si hablamos de postres "de antaño" estos son famosos por su fuerte influencia colonial y su venta tradicional a través de pregoneros como el tradicional Sanguito, un dulce de más de 450 años de tradición elaborado con harina de maíz, chancaca (panela), manteca, pasas y clavo de olor.

Antiguamente este postre se vendía en las calles de Lima por pregoneros que llevaban la fuente sobre la cabeza.

En esta crónica, conozca más de las tradiciones culinarias en peligro como el Ranfañote, el Arroz Zambito o la Revolución Caliente.