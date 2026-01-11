Estas son las arepas más deliciosas que conquistan a los peruanos

La llegada de las arepas a nuestro país es un fenómeno directo de la migración venezolana masiva, impulsada por la crisis en Venezuela, donde los inmigrantes usaron este plato como emprendimiento callejero, introduciendo la comida de su nación y creando fusiones.

Las arepas son un alimento tradicional de origen precolombino, popular principalmente en Colombia y Venezuela, consistiendo en panes planos, redondos y aplanados, hechos de masa de maíz precocido, agua y sal.

La fusión del sabor

Las arepas se pueden comer cocidas a la parrilla, fritos o al horno, y se comen solas o rellenas de diversos ingredientes como queso, carne o palta.

En esta crónica de Al Sexto Día, todo el sabor de las arepas más deliciosas que conquistan a los peruanos como la "arepa de lomo saltado", nacida de la fusión peruana venezolana, que se popularizó rápidamente entre limeños y migrantes, abriendo un nuevo nicho gastronómico y cultural en el país.