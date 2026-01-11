Piura sabrosa: Estos los huariques norteños que la rompen con su sabor

Si se trata de comer bien en nuestro país, la gastronomía norteña destaca por sus sabores intensos y el uso de ingredientes locales como el zapallo loche, chicha de jora, culantro y mariscos.

Esta sabrosa alternativa nos ofrece platos emblemáticos como el Seco de Cabrito a la Norteña, Arroz con Pato, Ceviches marinos (incluyendo el de conchas negras), Seco de Chabelo, Pollo a la Norteña, y postres como el King Kong.

Sabor norteño

Estos tradicionales platos se disfrutan en el norte del Perú en picanterías y restaurantes tradicionales, a menudo con bebidas como chicha de jora o cerveza helada.

