Buscando a los reyes de la "Yapa" en la batalla de los huariques con la mamá de Laura Spoya

En nuestro país, si se trata de comer un poquito más de ese plato que estaba tan rico, llega el momento de pedir la tradicional "Yapa", que es una costumbre popular donde el vendedor regala una porción extra o un pequeño adicional de producto al comprador, como gesto de generosidad y agradecimiento,

La palabra llega del derivado del quechua "yapay" que significa "ayudar" o "aumentar" y es una práctica arraigada en la cultura andina, se ve comúnmente en mercados y tienditas.

Mamá de Laura Spoya se convierte en jurado

En esta crónica de Al Sexto Día, Laura Spoya nos trae una riquísima batalla de los huariques donde las parrilladas serán los protagonistas y para esta aventura de sabor la acompaña su mamá Laura Solano.

Junto a Laura y su mamá sigamos esta ruta por los "Huariques más yaperos", con las mejores parrillas, con todo el sabor en esta ruta gastronómica de ASD.