De la carretilla para el mundo: Peruanos sabrosos cocinan y dejan huella en el extranjero

La gastronomía peruana continúa su expansión global reafirmando que el talento nacido en las calles y mercados de nuestro país hoy lidera las listas más prestigiosas del mundo.

Muchos chefs que empezaron en carretillas en las calles de Lima hoy triunfan en el extranjero, comenzaron con emprendimientos humildes, llevando la esencia del "sabor de carretilla" a contextos internacionales:

De la carretilla a los Estados Unidos y Europa

La tradición peruana de la comida callejera y de mercado sigue siendo el motor de la innovación y de la alegría de comensales en muchos lugares de todo el planeta donde la gastronomía peruana gana más adeptos cada día.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca la historia de esos emprendedores peruanos que llevan la esencia del "sabor nacional" a contextos y paladaes de Estados Unidos y Europa.