Al Sexto Día

10/01/2026

Conoce la exótica gastronomía mexicana: Platos a base de chapulines, tarántulas y más

Junto a Katty Villalobos descubramos la gastronomía exótica de este país, en el mercado San Juan.



La gastronomía mexicana, al igual que la peruana, es un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, conocida por su rica fusión de tradiciones prehispánicas (maíz, chile, frijol) y aportaciones europeas (españolas) y otras culturas, resultando en una cocina vibrante, diversa y simbólica, con platillos icónicos como tacos, mole, pozole, tamales y chiles.

Pero esta tiene otro lado más profundo en sus raíces y en sus costumbres, la llamada gastronomía mexicana exótica que cautiva paladares y se deleita con platos a base de insectos y arácnidos desde tiempos prehispánicos.

Aventura culinaria extrema

En esta crónica de Al Sexto Día, junto a Katty Villalobos, desde México descubramos la gastronomía exótica de este país, en el mercado San Juan, donde destacan los platos con chapulines (saltamontes) tostados con limón y chile que ofrecen proteínas y sabores único.

Estos insectos a menudo son servidos en tacos o como botanas, y también tienen presentaciones con sabrosos platos con arácnidos como tarántulas fritas como manjar, una tradición muy rica y nutritiva.

En esta ruta gastronómica por México ingresa en esta tradición culinaria que es una joya cultural, valorada por su nutrición y sabores únicos, siendo parte integral de la herencia gastronómica mexicana desde hace miles de años.


Temas Relacionados: ComidaGastronomía MexicanaKatty VillalobosMéxicoTarántula Frita

También te puede interesar:

BANNER LATERAL ENERO2026