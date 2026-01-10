Conoce la exótica gastronomía mexicana: Platos a base de chapulines, tarántulas y más

La gastronomía mexicana, al igual que la peruana, es un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, conocida por su rica fusión de tradiciones prehispánicas (maíz, chile, frijol) y aportaciones europeas (españolas) y otras culturas, resultando en una cocina vibrante, diversa y simbólica, con platillos icónicos como tacos, mole, pozole, tamales y chiles.

Pero esta tiene otro lado más profundo en sus raíces y en sus costumbres, la llamada gastronomía mexicana exótica que cautiva paladares y se deleita con platos a base de insectos y arácnidos desde tiempos prehispánicos.

Aventura culinaria extrema

En esta crónica de Al Sexto Día, junto a Katty Villalobos, desde México descubramos la gastronomía exótica de este país, en el mercado San Juan, donde destacan los platos con chapulines (saltamontes) tostados con limón y chile que ofrecen proteínas y sabores único.

Estos insectos a menudo son servidos en tacos o como botanas, y también tienen presentaciones con sabrosos platos con arácnidos como tarántulas fritas como manjar, una tradición muy rica y nutritiva.

En esta ruta gastronómica por México ingresa en esta tradición culinaria que es una joya cultural, valorada por su nutrición y sabores únicos, siendo parte integral de la herencia gastronómica mexicana desde hace miles de años.