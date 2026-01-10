Feria Venezolana-Peruana: Calma tus antojitos nocturnos en la “Calle del Hambre”

Si hablamos de nuestra gastronomía, no podemos dejar de lado a los llamados antojitos nocturnos o “Bajonas” y en nuestra capital existen diversas opciones que van desde restaurantes abiertos las 24 horas hasta "huariques" tradicionales de madrugada.

Estos establecimientos son reconocidos por atender durante toda la noche y hasta altas horas de la madrugada siendo lugares clásicos para la "Bajona".

Antojitos en SJM

Pero si quieres un lugar donde puedes encontrar de todo lo que se te antoja esta la conocida “Calle del Hambre” en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), donde puedes disfrutar de las mejores parrillas.

En esta crónica de Al Sexto Día. ingresa a la “Calle del Hambre”, junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, al popular patio de comidas que reúne más de 30 puestos especializados en gastronomía venezolana y fusión peruana y los fines de semana con música en vivo.

Ingresa a esta aventura culinaria en la gastronómica en la “Calle del Hambre” donde encontraras desde opciones de "comida carretillera" tradicional, hasta arepas, cachapas, pepitos, patacones y hamburguesas venezolanas.