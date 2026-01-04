Máncora de noche: Fiestas y descontrol a pocos metros del mar

Otro lugar para empezar este 2026 sin duda es Máncora, el espectacular balneario en el norte de Perú, conocido por sus playas soleadas, olas ideales para surfear y un ambiente relajado que atrae a surfistas y turistas.

Con alojamientos económicos hasta resorts de lujo, Máncora ofrece opciones para disfrutar del mar, las aguas termales y paseos inolvidables, y las noches de fiestas que están marcando tendencia sobremodo en los jóvenes.

Playas y full diversión

Máncora es famosa por sus playas cálidas y soleadas, ideales para el surf y la vida nocturna, destacando la playa principal con olas constantes, Las Pocitas (Máncora Chico) con piscinas naturales y tranquilidad familiar, y Vichayito para kitesurf y buceo.

También encontrarás la playa Los Órganos, Cabo El Ñuro, Lobitos y Punta Sal con sus aguas color turquesa, ofreciendo una variedad de ambientes desde lo bohemio hasta lo familiar.

En esta crónica de Al Sexto Día, hagamos un recorrido por Máncora un destino turístico versátil que combina naturaleza, aventura y descanso, perfecto para disfrutar del sol y el mar en la costa norte de nuestro país.