Muy cerca de ti: Así es el turismo colorido de Lima Norte

Para iniciar este 2026, no necesitas alejarte mucho de Lima ya que existe una ruta de turismo en Lima Norte, donde pueden encontrar lugares como Antioquía, conocido como el "pueblo de los colores" en Huarochirí, famoso por sus fachadas decoradas como retablos ayacuchanos, murales alegres, calles pintorescas.

Otro punto es el castillo de Chancay que es un parque temático multicultural ubicado en la provincia de Huaral, a unas dos horas al norte de Lima, que ofrece una variedad de atracciones, museos, restaurantes y opciones de alojamiento.

Turismo más cerca de tí

Otro lugar para visitar es el Mirador de Amancaes, donde se puede disfrutar de su deliciosa gastronomía local, como platos a base de trucha y helados de membrillo, que lo puedes combinar con actividades de aventura como trekking y ciclismo en un entorno natural junto al río Lurín, con visitas a pueblos cercanos como Cochahuayco y el camino inca.

En esta crónica de Al Sexto Día, realiza un recorrido por los lugares turísticos más visitados en Lima Norte y te sorprenderás como el pueblo llamado Végueta en Huacho.