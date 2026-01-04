El misterio de la Laguna Negra de las Huaringas: ¿Te atreves a entrar?

En Piura, la llamada Laguna Negra de las Huaringas es un sitio místico y sagrado en Huancabamba, famoso por sus aguas frías y su profundo color oscuro, que atrae a miles de personas en busca de curación, buena suerte y rituales.

Estos rituales chamánicos de "limpia" o "florecimiento" se realizan en sus aguas para purificar el espíritu y la mente, una ancestral tradición muy practicada por cientos de peruanos y turistas.

La Laguna Negra de las Huaringas es parte de un complejo de lagunas donde curanderos locales realizan ceremonias para sanar enfermedades o atraer prosperidad, siendo un destino importante para el turismo esotérico y de aventura en los Andes peruanos.

Aguas con historia oscura

Sus aguas gélidas son consideradas poderosas para curar dolencias físicas y espirituales.

Este místico lugar, se encuentra en la sierra piurana, provincia de Huancabamba, a unos 3,500 metros sobre el nivel del mar y para llegar desde Huancabamba, se debe ir al pueblo de Selva Andina, y desde allí se puede caminar por una 1 o 2 horas o ir a caballo hasta la laguna, disfrutando de un paisaje andino único donde se respira otro aire como salido de otra dimensión.

En esta crónica de Al Sexto Día, atrévete a ingresar a sus aguas para vivir una experiencia mística.