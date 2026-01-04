México a tu alcance: Si quieres viajar a tierras aztecas debes tener en cuenta estos consejos

El turismo en México es un sector vibrante y diverso, impulsado por su riqueza cultural, histórica, natural y su gastronómia, y es que el país azteca ofrece una increíble diversidad de atractivos turísticos, que van desde antiguas ruinas mayas y aztecas hasta playas de clase mundial.

En México también puede encontrar vibrantes ciudades coloniales y reservas naturales impresionantes, siendo los principales destinos Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos, Puerto Vallarta, y la Ciudad de México.

¿Tú primera vez en México?

Para viajar de Perú a México por turismo, necesitarás una visa mexicana, que se tramita con cita previa en la Embajada/Consulado en su sede de Lima, presentando formulario, pasaporte, foto y pruebas de solvencia económica o visas válidas de EE. UU./Canadá/Schengen, y no compres boletos antes de tenerla,

En esta crónica de Al Sexto Día, Katty Villalobos nos lleva por un recorrido por las calles de la capital mexicana para descubrir esos lugares como la zona conocida como Tepito donde la fiesta parece interminable.

Y ya lo sabes, con anticipación y planificación es posible disfrutar de toda la diversión en México.