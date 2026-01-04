Laura Spoya en Tarapoto: Adrenalina externa y sabor con la “Fina con Esquina”

En nuestra Ruta Viajera para iniciar este 2026, Laura Spoya llega hasta El Sauce, un popular destino turístico cerca de Tarapoto, conocido principalmente por la Laguna Azul, también llamada Laguna de Sauce, un impresionante lugar que cuenta con 430 hectáreas.

El Sauce se encuentra a aproximadamente 54 kilómetros de Tarapoto, y en sus aguas, La principal atracción es la Laguna Azul, donde puedes disfrutar de diversas actividades como los paseos en bote para aprender sobre su origen, leyendas, flora y fauna.

Reto extremo con Laura

En esta crónica de Al Sexo Día, junto a Laura Spoya descubre los deportes acuáticos en la Laguna Azul, como kayak, paddle, canopy o motos acuáticas.

En este recorrido conoce más sobre la vida local y su gastronomía en los hoteles y lodges a orillas de la laguna, como el Sauce Resort asociado con Casa Andina, que ofrecen alojamiento cómodo, restaurantes, piscinas y vistas increíbles para una escapada relajante.