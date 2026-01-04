Leche, campo y tradición: Este es el negocio que sostiene Cajamarca

En esta Ruta Viajera, nos sumergimos en el mundo ganadero de Cajamarca que es la principal cuenca lechera del Perú, destacando por su producción masiva y la fuerte presencia de ganadería familiar en altura.

En esta parte de nuestro país, la ganadería tiene un enfoque en la mejora genética mediante programas de inseminación artificial y asistencia técnica para aumentar la rentabilidad y calidad de sus productos lácteos, involucrando razas como Brown Swiss para optimizar la producción de leche y carne.

Leche de la mejor calidad

Cajamarca es considerado un punto ganadero vital para nuestro país, combinando la tradición de la ganadería familiar con la modernización tecnológica para asegurar un desarrollo sostenible y productivo, especialmente en el sector lácteo.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca Cajamarca, el líder en Producción Lechera ya que aporta una parte significativa de la producción nacional de leche, liderando sobre otras regiones como Lima y Arequipa, donde la gran parte de la actividad ganadera es realizada por pequeños productores familiares, especialmente en zonas altoandinas.