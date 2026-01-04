Pucallpa extrema y todo el intenso sabor de su exótica gastronomía

Para iniciar este 2026 un destino obligado en la bella Pucallpa que ofrece una gastronomía amazónica intensa y extrema, marcada por sabores únicos de la selva peruana, donde destacan platos exóticos como el lagarto a la parrilla, ceviche de doncella, y el tradicional tacacho con cecina.

Otro representante de su gastronomía son los caldos reconstituyentes como el Timbuche, y bebidas refrescantes de frutas como aguajina y masato, con mercados vibrantes como el N°1 como epicentro de esta experiencia culinaria exótica y auténtica.

El mercado exótico de Pucallpa

La gastronomía de Pucallpa es una explosión de sabores amazónicos, centrada en ingredientes frescos como el paiche, lagarto, yuca, camu camu y sacha culantro, ofreciendo platos emblemáticos como el Inchicapi de gallina y ceviches exóticos, destacando la vibrante vida culinaria de sus mercados locales y la fusión de lo tradicional con lo innovador.

En esta ruta culinaria de Al Sexto Día, disfrute la exótica comida de la Amazonía que es uno de los atractivos de Pucallpa, en medio de un clima cálido tropical, con una temperatura promedio de 26° C y puede llegar a los 34° C. en otras palabras el mejor lugar para disfrutar este inicio del 2026.