¡Desde el Alto andino! Conozca el desfile de alpacas y llamas en el Cusco

Dentro de las maravillas que ofrece el Cusco, las llamas y alpacas altoandinas son omnipresentes, paseando por el centro histórico como la Plaza de Armas, calles Hatun Rumiyoc o Plateros y sitios arqueológicos como Sacsayhuamán y Machu Picchu, donde interactúan con turistas para fotos.

Las llamas son parte de tours que ofrecen experiencias culturales y caminatas, destacando su importancia cultural como animales sagrados para los Incas y símbolo de conexión andina, siendo un atractivo turístico fundamental en la región.

Calidad para el mundo

En esta crónica de Al Sexto Día, sea testigo del Alpaca Fashioin Cusco 2025 que mostró lo mejor de la genética de élite de alpacas y llamas

Este evento se posiciona como la vitrina más importante de toda la cadena productiva de camélidos sudamericanos que se realizó el pasado mes de noviembre y reunió a productores, criadores y artesanos de seis regiones del país, como son Puno, Arequipa, Apurímac, Pasco, Lima y Cusco.

Cabe señalar que esta actividad, organizada por el Gobierno Regional de Cusco mediante el Proyecto Alpacas, se consolidó como una plataforma económica y cultural clave para más de 25 000 familias dedicadas a la crianza de alpacas, llamas y vicuñas en Sacsayhuamán con desfiles de moda, concursos de belleza animal, artesanía textil, gastronomía y actividades para productores.