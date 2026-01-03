Ceviche en alta mar: Todo el sabor de la ruta más fresca del norte

Para ningún paladar es un secreto que el ceviche en el norte del Perú es un tesoro culinario con raíces ancestrales, como la cultura Moche, caracterizado por ingredientes frescos, el uso de limones locales como los de Chulucanas, y guarniciones distintivas como la zarandaja, camote, choclo y cancha serrana.

Una de sus presentaciones más destacadas es el ceviche de conchas negras en Tumbes y Piura, un arte que honra la tradición marinera de la costa norte.

El origen Ancestral del ceviche norteño se remonta a la cultura Moche, quienes usaban una fruta cítrica llamada tumbo para marinar el pescado. Además de pescado fresco, lleva sal, pimienta, ají limo, culantro picado y cebolla roja en juliana.

Ceviche en alta mar

Pero uno de los protagonistas de este plato es el Limón Norteño de piel lisa y jugoso, como los de Chulucanas y Suyana, que les dan un sabor más que vibrante.

En esta crónica de Al Sexto Día disfrute del ceviche en el norte del Perú, que diferencia de otras regiones, el norte incorpora zarandaja (un tipo de frejol), camote sancochado, choclo y cancha serrana y lo mejor de todo en pleno alta mar.