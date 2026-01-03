Rumba selvática: Así se vivó la juerga en Tarapoto para recibir este año 2026

Tarapoto recibió el año 2026 con una vibrante mezcla de festividades amazónicas, eventos musicales y una alta afluencia de turistas atraídos por su entorno natural y el calor de su gente.

Conocida como la "Ciudad de las Palmeras", es uno de los destinos más vibrantes de la selva peruana para este 2026. Sus atractivos combinan cataratas, lagunas cristalinas y actividades de aventura.

¡Así se vacila Tarapoto para arrancar nuevo año!

Y es que Tarapoto se consolidó como una de las opciones favoritas para el turismo de naturaleza en este inicio de 2026, donde los paquetes turísticos de 4 días y 3 noches permitieron a los visitantes recorrer maravillosos lugares como la Laguna Azul en El Sauce, así como las Cataratas de Ahuashiyacu.

En esta crónica de Al Sexto Día, conozca lo mejor de Tarapoto que ofrece diversas opciones de entretenimiento en este 2026, desde vida nocturna vibrante hasta aventuras en la naturaleza.