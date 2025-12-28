Chechito gana Cuando la cámara ayuda del año en Al Sexto Día por intervención solidaria

El programa Al Sexto Día celebró una de las categorías más emotivas de su premiación anual al reconocer a Chechito como ganador de Cuando la Cámara Ayuda del Año, distinción otorgada por su participación en una intervención solidaria realizada en las calles de Lima. El reconocimiento destacó una faceta poco habitual del cantante, alejada del espectáculo y centrada en la ayuda directa a personas en situación vulnerable.

La categoría reunió diversos momentos televisivos en los que figuras públicas se involucraron en acciones de apoyo social frente a cámaras. Entre los nominados figuraron escenas como Chechito interpretando canciones en la vía pública y la Tigresa del Oriente animando un local nocturno; sin embargo, fue la secuencia protagonizada por el joven artista la que logró mayor impacto y respaldo por parte de la producción y la academia del programa.

Chechito y una ayuda que fue más allá del show

El segmento ganador mostró el encuentro del cantante con una familia venezolana dedicada a la música, encabezada por Alexis Bello, conocido artísticamente como “el Moreno de la Salsa”, quien trabaja junto a sus dos hijos menores para generar ingresos diarios. El reportaje evidenció las dificultades económicas que afrontan, así como los bajos montos que logran recaudar en jornadas adversas cantando en la calle.

Durante la intervención en la zona de Gamarra, Chechito se sumó activamente a la colecta, interpretando canciones y convocando al público a colaborar. Gracias a esta acción conjunta, se logró reunir más de 400 soles, permitiendo que la familia alcanzara su objetivo del día. El artista agradeció el reconocimiento y señaló que este tipo de experiencias le resultan especialmente significativas, al tratarse de colegas que viven de la música.

El programa también recordó que, pese a recientes apariciones mediáticas vinculadas a su vida personal, el cantante optó por enfocar su mensaje en el trabajo y la solidaridad. En esta ocasión, Al Sexto Día resaltó que el protagonismo no estuvo en la polémica, sino en un gesto concreto de apoyo que tuvo un impacto real en una familia que lucha por salir adelante en Lima.