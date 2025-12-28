La ruptura de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo fue señalada como el escándalo del año en Al Sexto Día

El programa Al Sexto Día emitió su especial de cierre del 2025, en el que repasó los episodios más comentados del espectáculo nacional. Dentro de este recuento, la producción identificó como “el escándalo del año” la separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, un hecho que concentró atención mediática durante varios meses y generó amplio debate en el ámbito de la farándula peruana.

Durante el segmento, se resaltó la forma en que Mantilla afrontó públicamente el fin de su matrimonio, optando por no exponer detalles personales ni realizar declaraciones confrontacionales. Desde el espacio se subrayó que la ex Miss Mundo mantuvo una postura reservada y evitó pronunciamientos que involucraran directamente al padre de sus hijos, pese al interés constante del público y la prensa.

Laura Spoya y los ampays que marcaron su exposición mediática en 2025

Aunque la categoría tuvo como ganadora a Mantilla, la producción realizó una inocentada dirigida a su conductora, Laura Spoya, a quien se le presentó un video en formato de reportaje. En el material se recopilaron diversos episodios de su vida social a lo largo del año, como salidas nocturnas, celebraciones y situaciones captadas por cámaras de espectáculos, todo bajo un tono lúdico y sin alterar el resultado oficial del reconocimiento.

Tras la emisión del segmento, Spoya señaló que atraviesa un proceso personal complejo, aunque marcado por la búsqueda de bienestar y tranquilidad. El especial concluyó precisando que el llamado “escándalo del año” no constituye un premio formal, sino una denominación televisiva que resume el impacto público de determinados acontecimientos dentro del entretenimiento y la farándula nacional.