Jackson Mora y Tilsa Lozano ganan la “Ruptura del Año” en premiación de Al Sexto Día

Durante la reciente edición de la denominada premiación televisiva realizada en el programa Al Sexto Día, se dio a conocer a los ganadores de la categoría “La ruptura del año”, una de las más comentadas del 2025 debido a la cantidad de separaciones mediáticas que marcaron la agenda de espectáculos. En esta terna figuraron Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, Samahara Lobatón y Bryan Torres, así como Jackson Mora y Tilsa Lozano.

El caso de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo llamó la atención por el manejo reservado de su separación, especialmente porque fue Salcedo quien emitió el comunicado oficial, a diferencia de lo habitual en relaciones donde uno de los involucrados tiene mayor exposición pública. En tanto, Samahara Lobatón se refirió a su ruptura señalando que descubrió contenidos delicados en el teléfono de su expareja, aunque evitó brindar mayores detalles por respeto a su hija y a su vida privada.

Ruptura del año 2025: Jackson Mora y Tilsa Lozano concentran la atención mediática

Finalmente, el reconocimiento fue otorgado a Jackson Mora y Tilsa Lozano, una separación que generó amplio debate público durante el año. Mora, presente en el set, reconoció que el proceso de divorcio fue complicado a nivel personal, mientras que se le consultó directamente sobre una presunta infidelidad, la cual negó. El intercambio formó parte del recuento de hechos que llevaron a que la pareja sea considerada la ganadora de la categoría.

Tilsa Lozano no asistió al programa, pero el equipo logró obtener declaraciones breves en las que la conductora asumió el premio con evidente tono irónico. Incluso bromeó con la posibilidad de “devolverlo” a Laura Spoya, también nominada y actual conductora del espacio. Lozano aseguró encontrarse en una etapa distinta de su vida y remarcó que, pese al reconocimiento, prefiere no exponer detalles íntimos de su relación pasada.