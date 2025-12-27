Ethel Pozo gana la categoría “La llorona del año” en premiación de Al Sexto Día

Un segmento cargado de ironía y humor televisivo terminó robándose la atención durante una reciente premiación interna realizada en Al Sexto Día. La categoría denominada “La llorona del año” fue presentada entre bromas, comentarios exagerados y referencias a momentos emotivos que marcaron la pantalla chica a lo largo del 2025, provocando risas tanto en el set como entre los espectadores.

La ganadora de esta peculiar distinción fue Ethel Pozo, quien se llevó el reconocimiento simbólico por sus reiteradas escenas de llanto en distintos espacios televisivos. En especial, se recordó su emotiva despedida de un programa, así como otros episodios similares ocurridos durante el año, todos mencionados dentro de un contexto claramente humorístico y autorreferencial.

Ethel Pozo y el premio que convirtió la emoción en sátira televisiva

Durante el anuncio, los conductores destacaron que el reconocimiento no buscaba ridiculizar, sino resumir —con sarcasmo y complicidad— un rasgo recurrente en la conductora: su sensibilidad frente a situaciones personales y laborales transmitidas en vivo. Incluso se subrayó que llorar en televisión no es algo negativo, sino una reacción humana amplificada por las cámaras.

En esta particular competencia simbólica, las nominadas fueron Ethel Pozo, Tilsa Lozano y Laura Spoya. Cada una fue mencionada por episodios en los que las emociones se desbordaron frente a cámaras, ya sea en despedidas, confesiones o transmisiones en vivo. Todo el repaso se realizó en tono ligero, resaltando situaciones ya conocidas por la audiencia.