El presidente y su doble viral ganan el “encuentro del año” en Al Sexto Día

La más reciente edición de los Premios de Al Sexto Día dejó varios momentos comentados, pero uno logró imponerse por lo insólito y divertido. La categoría “El encuentro del año” reunió situaciones virales que marcaron el 2025, desde cruces inesperados entre figuras mediáticas hasta apariciones que confundieron a más de uno. Tras una reñida competencia, el público y la producción coincidieron en un ganador que rozó lo absurdo y se volvió inolvidable.

El presidente y su “doble de Temu” protagonizan el momento más comentado

El reconocimiento fue para el encuentro entre el presidente interino del Perú, José Jerí, y su popular imitador, conocido en redes sociales como su “doble de Temu”, un personaje que se ha vuelto viral por su gran parecido físico y su constante actividad en TikTok. La secuencia, impulsada por Adriana Palacios y el equipo del programa, incluyó recorridos por el Centro de Lima, donde ciudadanos confundieron al imitador con el verdadero mandatario, generando reacciones espontáneas, reclamos, elogios y más de una escena inesperada.

Durante el recorrido, el falso presidente fue abordado por personas de distintas regiones del país, quienes no dudaron en expresarle desde pedidos políticos hasta comentarios personales, convencidos de estar frente al jefe de Estado. Incluso turistas extranjeros cayeron en la confusión, mientras otros, más atentos, dudaban por su juventud y falta de seguridad oficial. El experimento social evidenció cómo la imagen presidencial se ha trasladado con fuerza al terreno digital.

El momento cumbre llegó cuando, tras varias horas de seguimiento, el verdadero presidente José Jerí apareció rumbo al Congreso de la República, concretándose finalmente el encuentro entre ambos. Aunque breve, el cruce fue suficiente para cerrar la nota con humor y sellar el momento que, según el programa, mereció el premio al “encuentro del año”. El imitador Martín Palacios recibió el reconocimiento entre aplausos y bromas, destacando un 2025 que lo llevó de las redes sociales a la televisión nacional.