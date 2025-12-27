Laura Spoya gana “El roche del año” en premiación de Al Sexto Día

Durante la más reciente emisión de Al Sexto Día, el programa presentó una entrega especial dedicada a repasar los episodios más comentados del 2025. Con un formato satírico, el espacio televisivo instauró una premiación interna para destacar aquellos momentos que generaron mayor repercusión mediática y conversación pública a lo largo del año.

Una de las categorías centrales fue “El roche del año”, en la que se recordó una serie de situaciones que se volvieron virales. Entre los nominados figuraron un comentado outfit utilizado durante una visita a Machu Picchu, un episodio protagonizado por Génesis Tapia relacionado con el Congreso, y una confusión pública en torno a la semana de representación, atribuida a Luigui Carbajal durante una grabación de podcast realizada en un hotel del norte del país.

Laura Spoya obtiene el reconocimiento al “roche del año”

Tras la lectura del veredicto, la producción anunció como ganadora a Laura Spoya, debido a la controversia generada por la paleta de colores de uno de sus atuendos, que fue ampliamente comentado en redes sociales y medios de espectáculos. El segmento remarcó el nivel de exposición que alcanzó el hecho y su impacto en la conversación digital durante el 2025.

Al recibir el reconocimiento, Spoya ofreció un breve discurso en el que agradeció al público y al equipo del programa, destacando el carácter intenso del año y la constante viralización de sus apariciones. El momento cerró entre aplausos del público en el set, dando paso a la siguiente categoría de la gala, concebida como un balance humorístico de los hechos más comentados del año.