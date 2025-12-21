Polizonte de barrio en ¡La fiesta de la Manada!

La conductora Laura Spoya protagonizó una concurrida salida nocturna en una discoteca del distrito de Lince, acompañada por sus compañeros de stream Mario Irivarren y Gerardo. El encuentro, que reunió a decenas de asistentes, se desarrolló en un ambiente distendido y festivo, marcado por música, baile y una fuerte interacción con el público. Las cámaras del programa registraron el evento desde dentro, mostrando cómo se fue consolidando la energía de la noche conforme avanzaban las horas.

Durante la cobertura, la conductora se integró plenamente con los asistentes, recorriendo la pista de baile y conversando con distintos grupos para comprobar, de forma lúdica, el “barrio” y la espontaneidad de la gente. La dinámica incluyó bromas, retos improvisados y comentarios en tono coloquial, reforzando el estilo cercano que caracteriza este tipo de secuencias televisivas.

Laura Spoya celebra su primer evento nocturno como organizadora

Ya en un momento más reflexivo, Spoya confesó que se trataba del primer evento nocturno que organizaba personalmente, lo que le generó nervios y ansiedad previos. Según relató, pasó gran parte de la noche resolviendo detalles logísticos, a la expectativa de la asistencia del público, una sensación que comparó con la incertidumbre de organizar una fiesta en la adolescencia.

Finalmente, la conductora agradeció públicamente a quienes asistieron y destacó que la experiencia fue tan positiva que ya tiene previstas cinco nuevas fechas para el próximo año. No obstante, precisó que los detalles de las siguientes ediciones se darán a conocer con el retorno del programa, marcando así el cierre de esta primera “polizonteada” como un punto de partida para futuras actividades.