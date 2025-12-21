La soltería estuvo de moda este 2025 y Laura Spoya lo sabe

La soltería se ha consolidado en 2025 como una realidad social cada vez más visible en el Perú. De acuerdo con cifras difundidas en televisión, más de 20 millones de peruanos adultos no tienen pareja, una tendencia que se acentúa entre los jóvenes de 18 a 29 años. Lejos de ser vista como una condición transitoria o negativa, este estado civil comienza a asumirse como una elección vinculada a la independencia, la autonomía personal y nuevas formas de relacionarse.
En las calles, esta realidad se expresa con naturalidad. Jóvenes entrevistados destacan la importancia de priorizar estudios, trabajo y metas personales antes de formalizar una relación. Los requisitos para una posible pareja ya no se limitan a lo superficial: se valoran la comunicación, la estabilidad emocional, los proyectos de vida y la afinidad en intereses, como el deporte o las actividades creativas. Incluso, familiares participan activamente respaldando la formación académica y los valores como elementos clave al momento de considerar una relación.
Laura Spoya y la soltería como decisión personal en 2025
Este debate tomó mayor notoriedad con la intervención televisiva de Laura Spoya, quien asumió públicamente la soltería como una decisión consciente y reflexiva. La conductora explicó que 2025 representó para ella un año de aprendizaje personal, tras el cual optó por priorizar su bienestar emocional, su independencia económica y su desarrollo individual, alejándose de presiones sociales vinculadas a la vida en pareja.
En ese contexto, Spoya presentó una serie de reflexiones que definió como “mandamientos” de la soltería:
-
Priorizar la red de apoyo personal
Valorar la amistad y los vínculos cercanos como soporte emocional, especialmente en momentos de vulnerabilidad, antes de recurrir a relaciones pasadas o poco claras.
-
Diferenciar coqueteo de compromiso
No confundir interacciones informales o vínculos ocasionales con relaciones serias, evitando expectativas que no han sido establecidas de manera explícita.
-
Evitar decisiones emocionales bajo efectos del alcohol
Postergar mensajes, llamadas o decisiones importantes cuando se está alterado emocionalmente o bajo consumo de alcohol, para proteger la dignidad personal.
-
No perseguir relaciones por necesidad
Rechazar la búsqueda insistente de pareja y comprender que la satisfacción personal no depende de la validación romántica de otros.
-
Invertir tiempo en hobbies y desarrollo personal
Mantener la mente ocupada en actividades productivas, creativas o recreativas como una forma de bienestar emocional y crecimiento individual.
-
No sobreinterpretar señales en redes sociales
No asumir interés sentimental serio a partir de reacciones, mensajes ambiguos o interacciones superficiales en plataformas digitales.
-
Cerrar definitivamente ciclos con exparejas
Evitar retomar relaciones pasadas, entendiendo que los conflictos previos suelen repetirse y que el cierre es parte del avance personal.
-
Fomentar la autosuficiencia emocional y práctica
No depender de otra persona para resolver situaciones cotidianas ni para validar emociones o decisiones importantes.
-
Disfrutar la autonomía en el tiempo libre
Valorar la libertad de organización personal, especialmente en fines de semana, sin presiones familiares, sociales o de pareja.
-
Entender que estar soltero no es estar solo
Reconocer que la soltería no implica tristeza ni aislamiento, sino una etapa que puede vivirse con plenitud, autoestima y bienestar.