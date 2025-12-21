La soltería estuvo de moda este 2025 y Laura Spoya lo sabe

La soltería se ha consolidado en 2025 como una realidad social cada vez más visible en el Perú. De acuerdo con cifras difundidas en televisión, más de 20 millones de peruanos adultos no tienen pareja, una tendencia que se acentúa entre los jóvenes de 18 a 29 años. Lejos de ser vista como una condición transitoria o negativa, este estado civil comienza a asumirse como una elección vinculada a la independencia, la autonomía personal y nuevas formas de relacionarse.

En las calles, esta realidad se expresa con naturalidad. Jóvenes entrevistados destacan la importancia de priorizar estudios, trabajo y metas personales antes de formalizar una relación. Los requisitos para una posible pareja ya no se limitan a lo superficial: se valoran la comunicación, la estabilidad emocional, los proyectos de vida y la afinidad en intereses, como el deporte o las actividades creativas. Incluso, familiares participan activamente respaldando la formación académica y los valores como elementos clave al momento de considerar una relación.

Laura Spoya y la soltería como decisión personal en 2025

Este debate tomó mayor notoriedad con la intervención televisiva de Laura Spoya, quien asumió públicamente la soltería como una decisión consciente y reflexiva. La conductora explicó que 2025 representó para ella un año de aprendizaje personal, tras el cual optó por priorizar su bienestar emocional, su independencia económica y su desarrollo individual, alejándose de presiones sociales vinculadas a la vida en pareja.

En ese contexto, Spoya presentó una serie de reflexiones que definió como “mandamientos” de la soltería: