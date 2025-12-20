Navidad sin filtros con niños

En la recta final hacia la Navidad, Al Sexto Día presentó una sección especial con niños como protagonistas, quienes participaron en una conversación espontánea marcada por la inocencia, el humor y la sinceridad. Vestidos con pijamas y en un ambiente relajado, los menores compartieron ideas, opiniones y anécdotas propias de las fiestas, generando momentos cercanos y naturales.

Durante la dinámica, los niños respondieron preguntas sobre distintos temas, como qué cambiarían en el mundo el próximo año, cómo identifican cuando alguien está enamorado o qué significa trabajar. Las respuestas, cargadas de imaginación y lógica infantil, reflejaron su forma directa de ver la realidad, desde el cansancio de los adultos hasta el deseo de horarios escolares más flexibles.

Al Sexto Día: la Navidad vista desde la voz de los niños

El espacio también permitió conocer las distintas personalidades de los participantes. Algunos se mostraron desenvueltos ante cámaras, mientras que otros expresaron nervios o incomodidad, especialmente por la vestimenta o la exposición pública. Sin embargo, la sección avanzó con respeto y cercanía, resaltando la importancia de que los niños se expresen con libertad.

La participación cerró con relatos sobre cómo celebran el Año Nuevo en casa: reuniones familiares, ver televisión, bailar o compartir momentos especiales con primos y seres queridos. La sección dejó una postal distinta de la Navidad, contada desde la mirada infantil, donde primaron la honestidad, la ternura y la espontaneidad.