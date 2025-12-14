Conozca al Papá Noel Sexy de ASD que se hace viral elevando la temperatura en las calles

A pocos días de la Navidad, ya se vive el ambiente en cada rincón del país y la presencia de Papá Noel destaca al ser la figura legendaria de estas fiestas.

Este personaje está inspirado en San Nicolás de Bari, un obispo del siglo IV conocido por su generosidad y milagros, que usaba su riqueza para ayudar a los pobres, especialmente a los niños, dejando caer monedas por las chimeneas, lo que dio origen a la tradición de los regalos en calcetines.

Con el tiempo, esta figura histórica se fusionó con mitos y tradiciones convirtiéndose en el bonachón barbudo vestido de rojo que viaja en trineo desde el Polo Norte para repartir juguetes en Nochebuena.

Ofreciendo el panetón

Pero en nuestro país este personaje se adapta a los nuevos tiempos y a las campañas navideñas, como es el caso de este Papá Noel Sexy que el estilo de Al Sexto Día elevará la temperatura en las calles de Gamarra vendiendo su suculento panetón integral.

Pero este personaje no llega solo, para los caballeros también lega la MamáNuela sexy para ofrecer su rico postre de tocosh en las calles del emporio de Gamarra.