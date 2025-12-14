Exclusivo: Tilsa Lozano y sus impactantes revelaciones en el Sillón Rojo

El pasado domingo, Tilsa Lozano regresó al Sillón Rojo del programa "El Valor de la Verdad" conducido por Beto Ortiz y paralizó al país con sus nuevas revelaciones centradas en sus relaciones amorosas pasadas.

Estas confesiones giraron especialmente en su pasado con el exfutbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas y exesposo Jackson Mora, que incluyeron confesiones de arrepentimiento y violencia física.

A pocas horas de la 2da parte ¿Cómo se siente Tilsa?

En la emisión del espacio de Panamericana Televisión, Tilsa expresó arrepentimiento por haber sido la pareja "clandestina" del exfutbolista y pidió perdón a su esposa, Blanca Rodríguez, y a sí misma.

La conductora de “La Noche Habla” admitió que amó profundamente a Vargas y que la traición le dolió muchísimo, lamentando el daño causado a otras personas.

También hizo revelaciones sobre comportamientos "irrespetuosos" por parte de su exesposo Jackson Mora durante su matrimonio y dio a entender que este le habría sido infiel.

En este exclusivo avance de Al Sexto Día, todos los detalles a pocas horas de la segunda parte de la participación de Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad.