14/12/2025

Exclusivo: Tilsa Lozano y sus impactantes revelaciones en el Sillón Rojo

A pocas horas de la 2da parte en el Valor de La Verdad ¿Cómo se siente Tilsa antes de contarlo todo?



El pasado domingo, Tilsa Lozano regresó al Sillón Rojo del programa "El Valor de la Verdad" conducido por Beto Ortiz y paralizó al país con sus nuevas revelaciones centradas en sus relaciones amorosas pasadas.

Estas confesiones giraron especialmente en su pasado con el exfutbolista Juan Manuel 'Loco' Vargas y exesposo Jackson Mora, que incluyeron confesiones de arrepentimiento y violencia física.

A pocas horas de la 2da parte ¿Cómo se siente Tilsa?

En la emisión del espacio de Panamericana Televisión, Tilsa expresó arrepentimiento por haber sido la pareja "clandestina" del exfutbolista y pidió perdón a su esposa, Blanca Rodríguez, y a sí misma.

La conductora de “La Noche Habla” admitió que amó profundamente a Vargas y que la traición le dolió muchísimo, lamentando el daño causado a otras personas.

También hizo revelaciones sobre comportamientos "irrespetuosos" por parte de su exesposo Jackson Mora durante su matrimonio y dio a entender que este le habría sido infiel.

En este exclusivo avance de Al Sexto Día, todos los detalles a pocas horas de la segunda parte de la participación de Tilsa Lozano en El Valor de la Verdad.


