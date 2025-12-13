Al Sexto Día

ASMR: La estrategia de venta que está rayando en redes sociales ¿Placer o negocio?

Existe una nueva estrategia de marketing que se conoce como el ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma) que se ha vuelto popular porque utiliza estímulos sensoriales, principalmente sonidos suaves y repetitivos.

Con estos estímulos se busca crear una conexión emocional profunda y relajante con la audiencia y esto ayuda a las marcas a diferenciarse y a generar un mayor engagement.

El término engagement se refiere al nivel de compromiso emocional, interacción activa y afinidad que una persona tiene con una marca, producto, contenido o incluso con su trabajo o empresa.

Este va más allá de una simple transacción o la satisfacción básica, buscando construir una conexión significativa y duradera.

¿Qué es el ASMR y por qué funciona?

El ASMR es una experiencia psicológica y física que, en las personas susceptibles a ella, provoca una sensación de hormigueo o "chispa" placentera que comienza en el cuero cabelludo y se extiende por la columna vertebral.

Esta respuesta es desencadenada por estímulos auditivos y visuales suaves, como susurros, golpecitos (tapping), crujidos o movimientos lentos.

¿Es bueno o malo consumir contenido ASMR? en esta crónica de Al Sexto Día, conoce el éxito del ASMR en ventas que se basa en pasar de un simple anuncio visual a una experiencia sensorial inmersiva que el consumidor busca e incluso comparte.


