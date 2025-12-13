¡Navidad sin filtros con niños! Ellos no mienten

La frase "los niños no mienten" es muy común debido a su sinceridad lo que los hace espontáneos porque expresan sus pensamientos sin filtros sociales.

Pero esta sinceridad puede ser confusa con la fantasía en los más pequeños, y a medida que crecen aprenden a diferenciar verdad de mentira, desarrollando habilidades para ser más diplomáticos o, a veces, para mentir.

La sinceridad infantil es autenticidad pura, y es importante enseñarles a comunicar la verdad con respeto y empatía, ya que es un valor clave para su desarrollo emocional y autoestima.

¿Qué es la Navidad?

Y a pocos días de las celebraciones navideñas, el set de Al Sexto Día se engalana con la presencia de unos niños que llegan a hablar sin filtros para hablar de como viven y que es para ellos la Navidad.

En esta entrevista con Laura Spoya, ellos nos cuentan si creen en Papa Noel, que es para ellos la Navidad y que quieren ser en el futuro, una entrevista sin filtros con respuestas que salen de los corazones puros y sinceros de estos adorables niños.