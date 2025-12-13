¿Villancicos o Salsa? El Callao a tope con las celebraciones navideñas en el pasaje mas alegre

La Salsa de callejón es un término que describe la vibrante cultura y la música de este género que se vive y se baila en los barrios y pasajes del Callao, que es considerado la cuna de la salsa peruana.

La Salsa que se escucha en el Callao que un subgénero musical específico, representa un estilo de vida y una identidad cultural para los chalacos.

Y es que salsa en el Callao no es solo música, es una parte intrínseca de la identidad local, una forma de expresar la vida cotidiana y la herencia africana fusionada con ritmos occidentales.

El pasaje del sabor

Y en marco de las celebraciones por Navidad, Al Sexto Día llega al "Callejón de la Salsa" en el Callao, un pasaje en el corazón del Callao Monumental donde la gente se reúne los fines de semana para bailar, escuchar música en vivo, disfrutar de comida, y vivir la cultura salsera auténtica del puerto.

El Pasaje de la Salsa es un símbolo de la identidad cultural del Callao, junto con murales de ídolos salseros y orquestas locales como Zaperoko.

Ingrese a este espacio genuino que celebra el orgullo salsero del Callao, que es gestionado por salseros y artistas que buscan mantener viva la tradición, ofreciendo un lugar de libertad y expresión.al estilo de Brasil y Colombia: pero con todo el sabor del ¡Chimpún Callao!