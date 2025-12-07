Conozca la ruta del dulce cajamarquino: Las rosquitas más ricas del Perú

Las rosquitas son un dulce tradicional en forma de anillo o rosca pequeña, hechas de masa de harina, huevo y azúcar, que se fríen u hornean y pueden tener variaciones como glaseados, merengue o ser simplemente sencillas.

En nuestro país, se suelen saborizar con anís y sésamo, siendo un acompañamiento perfecto para el café.

Pero hay unas que se les conoce como las rosquitas más ricas del Perú y llegan desde Cajamarca, con su característico anís y manteca, o que hace que las Rosquitas Cajamarquinas, sean las más famosas a nivel nacional.

Dulce para todos los gustos

Se caracterizan por su textura crujiente y su sabor tradicional, a menudo preparadas a base de manteca y harina de trigo. Estas rosquitas son apreciadas por su aroma distintivo a anís y su consistencia, que puede variar de suave a crujiente, dependiendo de la receta.

A poco de la llegada de la Navidad, en esta dulce crónica de Al Sexto Día, las mejores rosquillas y otros postres desde Cajamarca.