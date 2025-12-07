¡A todo precio! ¿Cuál es el juguete de moda para esta Navidad?

Se regalan juguetes en Navidad como un símbolo de amor, generosidad y aprecio, con orígenes que se remontan tanto a tradiciones religiosas como paganas.

La práctica de dar obsequios, especialmente a los niños, se ha convertido en un momento culminante de la temporada festiva, que va más allá del objeto material para fortalecer los vínculos emocionales y celebrar el espíritu navideño.

La historia bíblica de los tres Reyes Magos que llevaron regalos de oro, incienso y mirra al niño Jesús es una base fundamental de esta tradición para los cristianos. Estos obsequios simbolizaron la ofrenda de lo mejor para honrar el nacimiento de Jesús de Nazaret.

¿Cuáles son los juguetes que marcan tendencia esta Navidad?

Para esta Navidad 2025, los juguetes de moda combinan tecnología y aprendizaje, destacando los robots educativos, kits de realidad aumentada, muñecas Labubu coleccionables, drones y vehículos futuristas, y mascotas interactivas de IA.

También están los clásicos de construcción como LEGO y Playmobil, y las populares figuras de acción y muñecas como Barbie y LOL Surprise, en esta crónica de Al Sexto Día, conoce todas las novedades en juguetes para esta Navidad.